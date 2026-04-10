MozillaのAIセキュリティチームである0DINが、オープンソースで利用できるAI向けの脆弱(ぜいじゃく)性テストツール「0DIN AI Scanner」を公開しました。新しい脆弱性が発見・公開されるたびにライブラリが充実していく点が他とは違うところだと紹介されています。0DIN is open-sourcing AI security and the hard-earned knowledge behind ithttps://blog.mozilla.org/en/mozilla-new-products/0din-ai-security-scanner/GitHub -