俳優の大倉士門が冬の代名詞ともいえる「流氷」を堪能した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「春になる前に載せよう載せようと思ってたけど今年の冬も網走の流氷に出会えました」と書き出した大倉。「冬の限られた時期、限られた場所だけの特別感。何回見ても、感動もんしもん一年前に知床羅臼行ってからもう完全に虜になっちゃったな」とつづり、「どの写真を見ても大満足な顔をしてる僕」と記し、流氷