総務省消防庁は、リチウムイオン電池が原因の火災が２０２５年に全国で１２９７件あり、統計のある２２年以降で最多となったとする調査結果をまとめた。うちスマートフォンなどの充電に使われるモバイルバッテリーからの出火が２２年比で約４倍の４８２件に急増し、４割を占めた。同庁はバッテリーの普及が増加の背景にあるとみている。調査では、リチウムイオン電池本体や、その搭載製品から出火した火災をまとめ、前年と比べ