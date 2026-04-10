ＪＲＡは８日、ＹｏｕＴｕｂｅで流通するＪＲＡ関連映像の適正な利用を確保し、ファン・視聴者が安心してコンテンツを楽しめる環境を整備するため、著作権管理体制を強化すると発表した。デジタル権利管理の専門事業者である米国のＴｏｗｅｒｈｏｕｓｅ社と連携して、レースや調教などの公式映像の無断使用などに対して厳しく対応していくことを明かした。強化する対象は「ＪＲＡの許諾なく、ＪＲＡが権利を有する公式配信（レ