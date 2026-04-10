米歌手テイラー・スウィフト（36）と婚約者で米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスのTEトラビス・ケルシー（36）が、7月3日に挙式すると報じられた。2023年夏頃から交際をはじめ、昨年8月に婚約を発表した2人は、スウィフトのラッキーナンバー「13」にちなんで6月13日にスウィフトの別荘がある米ロードアイランド州で結婚式を挙げるとうわさされていた。米ニューヨーク・ポスト紙などによると、2人はこのほど