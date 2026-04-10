セバスチャン・スタン主演の新作映画『フィヨルド（原題：Fjord）』より、初画像が到着した。（MCU）映画で演じたバッキー役の長髪イメージを覆す、“ハゲ頭”を披露している。 本作は、スタンと同じルーマニア出身のクリスティアン・ムンジウ監督による、初の英語作品となるファミリードラマ。ルーマニア人の父（スタン）とノルウェー人の母（レナーテ・レインスヴェ）からなるゲオ