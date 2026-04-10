持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月8日より、プロ車いすテニスプレイヤーの“小田凱人選手”が登場する新TVCM『CHALLENGE -小田選手-』篇を順次放映。同日より、WEBムービー『ALIVE-小田選手-』篇と、CMのビハインドムービーを公式YouTubeにて公開している。「ほっともっと」アンバサダー、プロ車いすテニスプレイヤーの“小田凱人選手”スタミナ満点で多彩なおかずを詰め合わせた「スポーツ弁当」は、大会やイベン