持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月15日より、焼津産鰹節だしを使用した「おろしかつめし(丼タイプ)」「おろしかつ弁当」を全国で発売する。ほっともっと「焼津産鰹節だし使用 おろしかつめし(丼タイプ)」690円「おろしかつめし」は、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしが添えられた期間限定メニュー。ボリューム満点ながらも、暑くなる季節にぴったりのさっぱりとした後味で、香り高い「焼津産鰹節だし」を使