SUPER JUNIORのヒチョルが、20年ぶりにハンドルを握る。4月12日に韓国で放送されるSBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』では、ペーパードライバー歴20年のヒチョルのために、タク・ジェフンとホ・ギョンファンが1日運転講師として登場する様子が公開される。【話題】ヒチョル、交通事故の後遺症を告白最近行われた収録で、ヒチョルは約20年間ペーパードライバーであることを告白。以前、所有していた車も売却してしま