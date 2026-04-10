【モデルプレス＝2026/04/10】モデルのmai（わたなべ麻衣）が4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘との2ショットを公開した。【写真】36歳モデル「おめかししてて可愛い」楽屋での娘との2ショット◆mai、娘との2ショット公開maiは「楽屋で待ってる間爪を塗ってもらったり髪を巻いてもらったりしてご機嫌なはーちゃん」とコメントし、楽屋とみられる場所で指を曲げて爪を見せ、ロングヘアを巻いた娘と同じポーズの自身の2