韓国のコーヒーチェーンCOMPOSE COFFEEが、専属モデルを務めるVを起用した新広告映像を公開し、ファンの関心を集めている。同社は4月10日、新広告映像『その夜、僕たちのデカフェ』を公開したと発表。【画像】“俳優キム・テヒョン”の熱演を振り返る成長を続けるデカフェ市場の需要に合わせ、時間帯を問わず、誰でも気軽に楽しめるデカフェ商品を訴求する内容だ。映像は短編映画のようなコンセプトで制作され、アナログ撮影技法を