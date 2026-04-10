メ～テレ（名古屋テレビ） 深刻な水不足が続いていた愛知県の東三河地域に水を供給する豊川用水について、県は10日から節水率を緩和しました。 豊川用水の節水率は10日午前9時に緩和され、豊橋市にある小鷹野浄水場では、水道水の水圧を引き上げる作業が行われました。 これで節水率は農業・工業用水で40％、水道用水で20％になりました。 水源のひとつ、新城市にある宇連ダムの貯水率は、午前11時現在で38.9％