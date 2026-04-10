メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜市の「長良川鵜飼」が5月開幕するのを前に、鵜の健康診断が行われました。 鵜の健康診断は「長良川鵜飼」の開幕前と閉幕後に毎年行われます。 10日は6人の鵜匠が飼育する鵜と、「長良川うかいミュージアム」の鵜、あわせて122羽の健康診断を行い、伝染病の予防接種などを行いました。 「体調の変化もあるのでしっかりと休ませながら元気に1年過ごせるようにしていく」（鵜