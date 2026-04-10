【モデルプレス＝2026/04/10】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のSUZU（山本すず）が4月9日、グループ公式Instagramで東京ディズニーリゾートで満喫する姿を公開し、話題となっている。【写真】ME:Iメンバー「オーラが一際違う」な“変装なし”ディズニーショット◆SUZU、ディズニー満喫ショット公開SUZUはカバンやハートマークなどの絵文字をつづり、写真を複数枚投稿。ピンク色の髪にグレーのニットとデニムを合わせ、変装な