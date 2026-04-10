アヲハタは、4月18日･19日の2日間限定で、朝食応援イベント「アヲハタ モーニングスタンド」を、広島PARCO本館のイベントスペースで開催する。タカキベーカリー、広島県健康福祉局健康づくり推進課と共同で実施するもの。若年層をターゲットに、アヲハタのジャムとタカキベーカリーのパンを使用したオリジナルの朝食メニュー計800食を、キッチンカーで無償提供する。参加にはアヲハタ公式SNSのフォローが必要で、予定数量がなくな