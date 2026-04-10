【Galacticシリーズ 紫舞那 司祭】 2027年1月 発売予定 価格 通常版：10,560円 豪華版：12,430円 海外のホビーメーカー「Otherwhere」は、アクションフィギュア「Galacticシリーズ 紫舞那 司祭」を2027年1月に発売する。価格は通常版が10,560円、豪華版が12,430円。 本製品は、イラストレーターのDISH氏が描いた黒