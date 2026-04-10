9日、飯山市の住宅の敷地内で下草などを焼く火事があり、焼け跡から男性の遺体が見つかりました。住人の男性と連絡が取れていないということです。藤田華穂記者「下草と立ち木が燃えて、よく見ると焦げて少し黒くなっているのがわかります。」9日午後4時前、飯山市蓮にある住宅の敷地内で「枯れ草が燃えていて消すことができない」と通りかかった人から消防に通報がありました。火は30分ほどで消し止められましたが、焼け跡から身