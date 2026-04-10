タレントの矢口真里（43）が、「やりたかったこと全てクリア」とつづった自撮りショットを公開した。【映像】矢口真里の加工した自撮りショット（複数カット）これまでにもInstagramで、たびたび自撮りショットを公開してきた矢口。2025年8月4日の投稿では、「よく肌綺麗ですねって言われますが、もちろんアプリで肌ツルッツルに加工してます。よろ」とカミングアウトし、加工した写真を複数アップした。この投稿に「おいお