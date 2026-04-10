アメリカの連邦地裁は9日、国防総省が新たな規制強化を盛り込んだ取材ルールについて認めない判断を示しました。ワシントンの連邦地裁は3月20日、国防総省が2025年10月に導入した当局が認めた職員以外への取材を制限するルールについて、報道の自由や言論の自由などに違反するとして差し止める判断を示していました。その後、国防総省は、これに対抗する形で新たな取材ルールを提示していました。この新たな取材ルールについてロイ