鈴木農水相は閣議後行われた会見で、関係者から農業用資材などの確保に懸念の声が出ていることなどから「中東情勢に伴う食料の安定供給確保のための対応チーム」を農林水産省内に設置したと明らかにしました。鈴木農水相によると対応チームでは「燃料だけでなく、食品トレーや包装資材、農業用ビニールといった石油由来の製品の在庫状況や今後の生産見通し、また海外からの輸入状況について精査を行う」として、国民の食料の安定供