元日本テレビアナウンサーの多昌博志さん（たしょう・ひろし）さんが、7日午前5時15分、多発肝腫瘍のため死去した。63歳だった。日テレイベンツ、日テレ学院は10日、サイトを更新し、伝えた。日テレイベンツは「弊社常務取締役ならびに日テレ学院長を務めていた多昌博志が4月7日（火）死去いたしました」と報告。「故人に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます」と記した。また、日テレ学院も、学院長を務めていた多昌さんの死去