時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは大阪府の70代の方からのお便り。娘夫婦と3人で行ったイタリア旅行で、まさかの事件が起こったそうで――。* * * * * * *最悪で最高のイタリア旅旅は非日常というけれど、今回は非日常をはるかに超えた、ドラマの