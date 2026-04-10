日本テレビ系金曜よる7時56分から放送の、番組10周年を迎えた業界リサーチバラエティー『沸騰ワード10』。一般の人は聞いたことがないが、特定の業界内で実は話題にのぼっている超ホットなワードを徹底調査。半年後に絶対ブームになる「流行の源泉」をどこよりも早く見せる番組だ。【写真】元宝塚歌劇団・星組トップスターの礼真琴も昔を思い出し…そんな『沸騰ワード10』の4月10日（金）よる7時からの放送では、新年度にふさわし