歌手の浜崎あゆみさんは4月9日、自身のInstagramを更新。コンサートで豪華なサプライズがあったことを明かし、反響が寄せられました。【写真】浜崎あゆみ＆キンタロー。のWあゆショット「あゆの顔の小ささが目立ちすぎる」浜崎あゆみさんは「アンコールでサプライズがありまして」とつづり、4枚の写真を投稿。お笑い芸人たちとの集合ショットや、浜崎さんにふんしたキンタロー。さんとのツーショットなどです。「気志團さんからの