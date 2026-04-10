第47回バンコク・インターナショナル・モーターショーが3月25日から4月5日まで、タイの首都バンコクのインパクト・ムアントンターニーで開かれた。今回は自動車37ブランドとバイク8ブランドが集まり、中国ブランドも数多く出展した。例年に比べ、今年の会場では新エネルギー自動車への注目度が目に見えて高まっていた。中国ブランドの展示エリア面積は前年を上回り、出展自動車ブランド数も前年より多く、会場では試乗体験にたくさ