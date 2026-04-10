All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、富山県在住38歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢・性別：38歳男性同居家族構成：本人、父（70歳）、母（66歳）、妹（36歳）居住地：富山県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：自営業・自由業年収：350万円現預金：600万円リスク資産：200万円「住宅のリフォームや車の買い替えに備えて定期預金に15