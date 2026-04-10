中国で窓拭きロボットの販売が爆発的に伸びています。従来、窓掃除は手間と時間がかかるうえ、高所作業には安全面のリスクも伴う家事の一つでした。こうした課題を背景に、手軽かつ安全に清掃できるロボット製品が家庭に浸透し始め、市場は急速に拡大しています。電子商取引（EC）大手の天猫（Tmall）のデータによると、2026年1〜3月の窓拭きロボットの取引額は前年同期比で70％以上増加しました。消費者のニーズは「家全体の大ま