モーニング娘。'26の公式X（旧Twitter）は4月9日に投稿を更新。11日より開催の春コンサートツアーをもって、メンバーの牧野真莉愛さんが同グループおよびハロー！プロジェクトの卒業を発表しました。【投稿】牧野真莉愛の卒業発表に賛否の声約12年の活動に幕、「次の夢へ向かっていきたい」同アカウントは「モーニング娘。'26 牧野真莉愛の卒業に関するお知らせ」として、牧野さんが「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays