Photo: jamesonwu1972/ Shutterstock.com ChatGPTは翻訳や文章生成やプログラミングなんかは得意ですが、時間を測ることに関してはキッチンタイマーに劣るんですって。OpenAIのCEOであるサム・アルトマンは、カウント機能がまともに動くようになるにはあと1年はかかるだろうって言っています。でも、ChatGPTは「いいえ、私はできます！ 」と言い張っていて、ちょっと面白い展開になっているんですよ。ChatGPTは時