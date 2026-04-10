今月２７日からニューヨークで開かれるＮＰＴ＝核拡散防止条約再検討会議に派遣される佐久間邦彦さんらが結団式を行いました。 県原水協は県被団協理事長の佐久間邦彦さんら６人を代表団として派遣します。ＮＰＴ再検討会議はニューヨークの国連本部で今月２７日から５月２２日まで開かれます。 今回は現地で１１年ぶりとなる街頭パレードや、現地学校での被爆者訪問などを行う予定だということ