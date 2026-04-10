気象庁は4月9日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 【画像で見る】「かなりの高温」予想される地域一覧気温予想を見る 「高温に関する早期天候情報」は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。 今回は北陸や東海、近畿など広い地域を対象に発表されました。 各地で15日頃から「この時期として