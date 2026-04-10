6月27日、大阪・グラングリーン大阪内の文化装置「VS.」にて、坂本龍一さんのピアノ演奏を三次元的に捉え、複合現実の空間に立ち上げるMixed Reality作品『KAGAMI』が日本で初めて公開される。【ライブ写真】緊張感と親密さが静かに共存…ライブ『Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012』のステージ写真『KAGAMI』は、坂本さんによる新たな音楽体験として、2023年のニューヨークプレミア以降、世界各国・地域でチケットが即完売す