前線を伴った低気圧の影響で、各地で雨が降っています。4月10日は風も強まり、県内全域で強風に注意が必要です。 各地で桜が見頃を迎える中、10日の新潟県内は前線を伴った低気圧の影響で広い範囲で雨が降っています。 ただ、低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、気温は高い状態となっています。 10日朝の最低気温は魚沼市守門で5．6℃など、多くの観測地点で5月上旬から中旬並みとなりました。 午後か