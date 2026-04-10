世界的なアイコンであり、グラミー賞受賞アーティストであるThe Weeknd（ザ・ウィークエンド）が、記念すべき10回目となる『クランチロール・アニメアワード 2026』で「アニメ・オブ・ザ・イヤー」のプレゼンターを務めることが発表された。【画像】The Weekndが発表！「アニメ・オブ・ザ・イヤー」ノミネート作品The Weekndは、長年のアニメファンとして知られ、アニメから受けた影響を自身の作品に取り入れている。The Wee