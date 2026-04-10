俳優の宍戸開（59）が10日、Xを更新。高市早苗首相が8月からの実施を予定している高額療養費の患者負担上限額引き揚げに対し、全国保険医団体連合会の公式Xが掲げている「#高額療養費の限度額引き上げを撤回してください」の呼びかけを引用した上で、「このオンライン署名に賛同をお願いします！」と呼びかけた。石破茂前首相が患者らの切実な訴えを受け撤回した高額療養費制度の負担上限額引き上げについて、高市早苗首相は「今年