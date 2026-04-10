沖縄県の玉城デニー知事（６６）は１０日の定例記者会見で、次期知事選（８月２７日告示、９月１３日投開票）に３選を目指して立候補する意向を表明した。２５日に那覇市内で出馬会見を開く。玉城氏の支持母体で、政府が進める米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対する「オール沖縄」勢力が立候補を要請していた。玉城氏はこの日の会見で「２期８年、様々な分野で成果を上げてきた。新たな取り組みなど３期目に向けての考