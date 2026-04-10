歌手の南こうせつ（77）が9日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。1973年にリリースされ大ヒットした「神田川」の誕生秘話を語った。同番組には作詞家の秋元康氏と出演した。「神田川」が生まれたきっかけについて聞かれると、2021年に亡くなった作詞家・喜多條忠さんとの出会いを挙げた南は「文化放送だった」と切り出した。当時「かぐや姫」のシングル盤が発売され、プロモーションで訪