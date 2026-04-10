歌舞伎俳優・中村鷹之資による欧州公演「女方ができるまで」が９日、フランス・パリの日本文化会館で開幕した。パリ、イタリア・ローマ、ドイツ・ケルンの３都市で上演されるもので、鷹之資は海外公演初参加。通常は公開されない化粧や着付けの過程を舞台上で実演する第１部「女方ができるまで」と、長唄舞踊の名作『藤娘』を披露する第２部で構成される。パリ公演初日の幕が開いて舞台に上村折乃助が登場し、フランス語で挨拶