俳優の廣瀬智紀（３９）が１０日、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。女優の川栄李奈（３１）との離婚を発表した。廣瀬は「この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と報告。川栄については「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子供たちを授けてくれたことに、心より感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません」とつづ