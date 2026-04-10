藤井聡太名人に糸谷哲郎八段が挑戦する第84期名人戦七番勝負（主催：毎日新聞社・朝日新聞社）は第１局が４月８日（水）・９日（木）に東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で行われました。対局の結果、横歩取り模様の力戦から抜け出した藤井名人が136手で勝利。糸谷流の勝負術をかいくぐって４連覇に向け好スタートを切っています。○盤上に花をタイトル戦の舞台では初対戦となる両者。前夜祭で「盤上に花を咲かせ続けたい」と意