健康のために「早寝早起き」を意識している人は多いですが、年齢を重ねるほど必ずしも最適とは限りません。書籍『〈アンチエイジング版〉日本人の9割がやっている残念な習慣』（ホームライフ取材班／青春出版社）では、こうした“健康に良いと思い込まれている習慣”の落とし穴について、体の仕組みから解説しています。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、高齢期における睡眠時間の変化と体温リズムの関係をもとに、「早寝早起