女性アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の坂井仁香が旅行ショットを公開した。坂井は１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「大好きな子と大好きな旅行」とつづると、「＃四国旅行」「＃愛媛観光」などのハッシュタグを付けて旅行ショットを大量に披露。道後温泉や下灘駅などを訪れたことを明かした。また、大きなフリル襟のトップスが特徴的な、甘辛ミックスのモノトーンコーデも披露した。この投稿には「