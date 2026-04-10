ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が４月９日、２６年１月１日から４月５日までの世界の主要レースを対象に「ロンジンワールドベストレースホースランキング」を発表した。レーティング１１８ポンド以上の２３頭が掲載された。ランキングトップは、前回同様に１２８ポンドで香港調教馬のカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が選出された。期間外だが、４月６日に行われた香港スプリ