春から社会人となり、初めての給料日を心待ちにしている人も多いのではないでしょうか。初任給で何を買おうか考える時間は楽しいですが、その次の給料日からは、「どう管理するか」を意識しておきたいところです。多くの人は「生活費として使って、余ったら貯金」と考えがちですが、その方法ではなかなかお金は貯まりません。実は、お金が貯まる人ほど最初に"お金の流れ"を仕組み化しています。そこで今回は、新社会人が最初にやっ