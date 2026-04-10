フィギュアスケート男子で２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さん。長女の小学校入学式に出席したことを報告した。１０日、自身のインスタグラムで「長女の入学式令和元年生まれがもう小学生になってる…という時の流れの速さ写真は天気が悪くなる前に７分咲きくらいで撮りました」と真新しいランドセルを背負った娘と記念撮影。４児の父である織田さん。長女は「４人の中で１番しっかりしてるんちゃうかくら