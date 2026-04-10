前線の影響で、鹿児島県内は大気の状態が非常に不安定となり、10日あさは激しい雨が降ったところもありました。 低気圧からのびる前線の影響で、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。 県内には発達した雨雲がかかり、10日あさは伊佐市で34ミリ、出水市で30ミリの激しい雨が、また、鹿児島市でも24ミリの強い雨を観測しました。 薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、このあとも、土砂災害、低い土地の浸水、河川