やわらかく甘みのある春キャベツと新玉ねぎで作る、季節のコールスロー。基本のコツを押さえれば、さらにおいしい一皿に。作り置きできるので、お弁当にも活躍しますよ♪『コールスロー』のレシピ材料（作りやすい分量）春キャベツ……1/4個（約300g） 新玉ねぎ……1/4個（約50g） にんじん……1/5本（約30g） ハム……2枚（約20g） 塩……小さじ2/3 〈ドレッシング〉マヨネーズ……大さじ3砂糖……小さじ1酢……小さじ1サラダ油…