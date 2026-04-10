兵庫県内最大の前方後円墳として知られる五色塚古墳（神戸市垂水区）。同古墳の歴史や出土品を紹介する新しいガイダンス施設「五色塚古墳館」が18日（土）、古墳北側にオープンする。同古墳は、校外学習や遠足、観光の行き先として毎年多くの人が訪れるスポットで、これまでは規模の小さな展示施設があった。五色塚古墳館はシアターやAR展示も備えており、より多様に学べる拠点となっている。また同日からは、神戸市埋蔵文化財セ