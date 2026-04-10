金融庁が法定通貨に連動するステーブルコインの普及に力を入れている。三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクが共同発行を目指す円建てステーブルコインについて、前例のない試みを後押しする「フィンテック実証実験ハブ」の支援対象に決定。実証実験を通じて実用化に向けた課題などを官民で議論し、使い勝手の良い次世代通貨の実現につなげたい考えだ。 ステーブルコインは、価格変動の大き