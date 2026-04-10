今夜10日から明日11日にかけて、九州から関東に黄砂が飛来する予想となっています。明日11日は花粉も大量に飛ぶ予想で、黄砂と花粉のダブルパンチに注意が必要です。アレルギー症状が出る方はしっかりと対策なさってください。11日(土)九州〜関東に黄砂飛来の可能性今夜10日から明日11日(土)にかけて、前線が本州付近を抜け、九州から関東にかけて「黄砂」が飛来する可能性があります。西日本では早い所では今夜10日から黄砂が飛